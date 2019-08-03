Новый российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет

Министерство обороны России сообщило об успешном испытании нового ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Охотник". Испытания состоялись в 12:20 по московскому времени, а первый полет военного БПЛА продолжался чуть более 20 минут и проходил на высоте порядка 600 метров. Сообщается, что летательный аппарат совершил несколько кругов над аэродромом и совершил удачную посадку.

Новый беспилотник выполнен из специальных материалов, которые позволят ему быть незаметным для радиолокационных средств обнаружения потенциального противника. Он оснащен всей необходимой техникой для ведения разведывательной деятельности, пишет ТАСС.