США сделали исключения из санкций против России

На официальном сайте Госдепа США появилась информация о том, что принято решение частично отказаться о введения антироссийских санкций из-за дела Скрипалей. Так, Госдеп не будет вводить ограничения на банковские кредиты и экспорт.

Ограничения на банковские операции останутся только на участие американских банков в первичной продаже суверенного долга России в валюте и предоставления валютных кредитов Правительству РФ.

Что же касается экспорта, то здесь решение будет приниматься конкретно по каждому виду товаров. Также, ограничения останутся на товары, попадающие под действие документа по борьбе с химическим и биологическим оружием, пишет Лента.ру.