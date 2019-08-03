Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 АВГ, 14:52 МСК
USD (ЦБ)    64,6423
EUR (ЦБ)    71,7077

03 АВГ, 14:52 МСК
USD (ЦБ)    64,6423
EUR (ЦБ)    71,7077

США сделали исключения из санкций против России

03.08.2019 12:18
Комментарии
США сделали исключения из санкций против России

На официальном сайте Госдепа США появилась информация о том, что принято решение частично отказаться о введения антироссийских санкций из-за дела Скрипалей. Так, Госдеп не будет вводить ограничения на банковские кредиты и экспорт.

Ограничения на банковские операции останутся только на участие американских банков в первичной продаже суверенного долга России в валюте и предоставления валютных кредитов Правительству РФ.

Что же касается экспорта, то здесь решение будет приниматься конкретно по каждому виду товаров. Также, ограничения останутся на товары, попадающие под действие документа по борьбе с химическим и биологическим оружием, пишет Лента.ру.

Комментировать (без регистрации)
Президент подписал закон об увеличении пособия на детей
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Теория всего». Как устроен окружающий нас мир с точки зрения физиков

«Теория всего». Как устроен окружающий нас мир с точки зрения физиков
Наука и технологии 2

МАКС вышел на международный уровень стал конкурентом

МАКС вышел на международный уровень стал конкурентом
Наука и технологии

Рост на Востоке. Какие регионы показали рекордный рост кредитования малого бизнеса?

Рост на Востоке. Какие регионы показали рекордный рост кредитования малого бизнеса?
Исследования

Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?

Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
Экономика

Лес горит, головы летят? По факту лесных пожаров в Сибири возбуждено уголовное дело

Лес горит, головы летят? По факту лесных пожаров в Сибири возбуждено уголовное дело
События и факты

Россия отстраивает Дальний Восток, РУСАЛ возвращается в Россию, «Газпром» поставил рекорд и другие новости

Россия отстраивает Дальний Восток, РУСАЛ возвращается в Россию, «Газпром» поставил рекорд и другие новости
События и факты 2

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России развивали энергетику, промышленность, транспорт и медицину?

ТОП-10 достижений недели: как в России развивали энергетику, промышленность, транспорт и медицину?

В Воронежской области выведен на проектную мощность второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2

В Воронежской области выведен на проектную мощность второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2

В Башкирии резиденты первой ОЭЗ инвестируют в бизнес 24 млрд рублей, создав более 1200 рабочих мест

В Башкирии резиденты первой ОЭЗ инвестируют в бизнес 24 млрд рублей, создав более 1200 рабочих мест

В Волгограде стартовал проект по созданию химического кластера стоимостью свыше 50 млрд рублей

В Волгограде стартовал проект по созданию химического кластера стоимостью свыше 50 млрд рублей

Новости дня

10:49 В центре Москвы произошел крупный пожар В центре Москвы произошел крупный пожар
Движется помаленьку. Малый и средний бизнес в России показал умеренный рост
Движется помаленьку. Малый и средний бизнес в России показал умеренный рост
10:27 Президент подписал закон об увеличении пособия на детей Президент подписал закон об увеличении пособия на детей
02 АВГ, 22:15 Захарова прокомментировала новые санкции США в отношении России Захарова прокомментировала новые санкции США в отношении России
02 АВГ, 21:49 Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров за первое полугодие Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров за первое полугодие
02 АВГ, 21:20 Россия увеличила экспорт нефти в июле до 22,7 млн тонн Россия увеличила экспорт нефти в июле до 22,7 млн тонн
02 АВГ, 20:56 В платежке ЖКХ появится пункт по страхованию жилья от ЧС В платежке ЖКХ появится пункт по страхованию жилья от ЧС
Ширина пропасти. За два десятилетия в России в 2,5 раза сократился разрыв в доходах богатых и бедных
Ширина пропасти. За два десятилетия в России в 2,5 раза сократился разрыв в доходах богатых и бедных
02 АВГ, 20:26 Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам

Узнай, страна!

02 АВГ, 15:10 ТОП-10 достижений недели: как в России развивали энергетику, промышленность, транспорт и медицину? ТОП-10 достижений недели: как в России развивали энергетику, промышленность, транспорт и медицину?
«Всем выйти из сумрака!». Электронные кошельки россиян больше не будут анонимными
«Всем выйти из сумрака!». Электронные кошельки россиян больше не будут анонимными
01 АВГ, 12:16 На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ» На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ»
31 ИЮЛ, 15:17 Более трёх тысяч женщин Удмуртии пройдут обучение в рамках нацпроекта «Демография»
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
30 ИЮЛ, 10:42 Предпринимателей вологодского региона приглашают принять участие в пересмотре законодательства Предпринимателей вологодского региона приглашают принять участие в пересмотре законодательства
29 ИЮЛ, 11:30 В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным
Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?
Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?
26 ИЮЛ, 11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter