Туристы рассказали, что привозят из зарубежных поездок

Специалисты сервиса Aviasales провели опрос среди российских туристов, выезжающих за границу и выяснили, что они чаще всего привозят в Россию.

Первое место в рейтинге заняли фрукты, которые везут из таких стран, как Турция, Таиланд, Мексика, Индия и Израиль. На втором месте оказался шоколад. Его туристы предпочитают покупать в Европе, в частности в Бельгии или Швейцарии. Также из Европы туристы везут сыр и вино, а вот чай россияне предпочитают закупать в Индии.

Далее в рейтинге следует пиво, привозимое в основном из Чехии, Германии и Бельгии. Оливковое масло наши соотечественники везут из Турции, Греции, Италии или Испании, чипсы, например, со вкусом водорослей или черники, везут из Азии, колбасы и выпечку - из Европы, а кофе предпочитают закупать в Финляндии, Эфиопии, Бразилии или Индонезии, пишет РИА Новости.