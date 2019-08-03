Роспотребнадзор дал рекомендации об отдыхе в тропических странах

Специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны, о необходимости соблюдать осторожность. Так, в ведомстве напомнили о распространении инфекционных и паразитарных заболеваниях в таких регионах, как страны Южной Америки, Океании, Африки и некоторые страны Европейского союза и Азии.

Инфекции, которые передаются через воду, насекомых и грязные продукты, сопровождаются серьезными расстройствами и трудно поддаются лечению. Поэтому, специалисты рекомендуют, прежде чем отправляться в ту или иную страну, уточнить в органах Роспотребнадзора или у туроператоров эпидемиологическую обстановку в стране.

Также, в ведомстве напомнили о необходимости оформления медицинской страховки при выезде за границу и прохождения вакцинации при поездке в те страны, в которых распространены такие заболевания, как желтая лихорадка или брюшной тиф, пишет РБК.