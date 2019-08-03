Президент подписал закон об увеличении пособия на детей

Глава России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ежемесячные выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка смогут получать большее количество семей, так как был изменен критерий нуждаемости семьи. Теперь, на выплаты могут рассчитывать те семьи, доход которых не превышает размера двукратного прожиточного минимума на человека.

Также для семей, которые попадают под эту категорию, будут увеличены ежемесячные выплаты на детей в возрасте от полутора до трех лет. Размер пособия будет приравнен к прожиточному минимуму.

Закон увеличивает и срок, в течении которого можно подать заявление на получение выплат. Принято решение изменить его с полутора до трех лет.

По словам президента, который рассказал о планирующихся изменениях во время Прямой линии, новые выплаты смогут получать около 70% семей, в которых рождается первый или второй ребенок, пишет РИА Новости.