Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров за первое полугодие

За период с января по июль текущего года в России возникло около 7,6 тыс. лесных пожаров, совокупный ущерб от которых составил порядка 2,4 млрд руб. Об этом сообщила Счетная палата России, разместив информацию на своей официальной странице в Facebook. При этом, согласно данным ведомства, на специальные мероприятия по защите лесов от пожаров государство потратило 6,6 млрд руб

Счетная палата назвала и причины возникновения лесных пожаров, среди которых, в первую очередь, указала нехватку финансирования. Причинами возгораний специалисты ведомства считают отсутствие необходимой техники, недостаточное количество работников в подразделениях наземной и авиационной охраны в регионах, а также низкое качество мероприятий, направленных на предотвращение и борьбу с пожарами, пишет РБК.