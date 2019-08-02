Россия увеличила экспорт нефти в июле до 22,7 млн тонн

Согласно данным отчета Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, в июле текущего года Россия увеличила поставки нефти за рубеж. Так, общий объем экспортированной нефти в июле 2019 года составил 22,7 млн тонн, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. А за период с января по июль текущего года экспорт российской нефти увеличился на 4,8% и составил 153,3 млн тонн.

Также сообщается, что поставки сырья в дальнее зарубежье в июле 2019 года выросли на 6%, составив 21,3 млн тонн, а вот экспорт нефти в ближнее зарубежье снизился до 1,47 млн тонн или на 0,8%. Транзит российской нефти показал наибольший рост, увеличившись в июле текущего года на 14,7% и составил 1,74 млн тонн, пишет ТАСС.