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В платежке ЖКХ появится пункт по страхованию жилья от ЧС

02.08.2019 20:56
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В платежке ЖКХ появится пункт по страхованию жилья от ЧС

В России будет принят закон о страховании жилья от ЧС, согласно которому регионы должны принять специальные программы для страхования жилых помещений. Дата вступления в силу данного закона намечена на 4 августа. При этом, в платежных поручениях на услуги ЖКХ появится строка о возможности добровольно застраховать свое жилье.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сообщил, что к ним уже обращались некоторые регионы, желающие создать у себя программы страхования жилья. А сотрудники союза подготовили список регионов, которые, с точки зрения страховщиков, могли бы принять участие в пилотном проекте по внедрению данных программ. К ним относятся: Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Также, специалисты союза назвали примерные суммы страхования жилья от ЧС. Минимальный набор рисков, который включает страхование жилья только от ЧС будет стоить примерно 300-350 рублей в год, а вот страхование жилья, которое будет включать риски повреждения при ЧС и гибели, а также повреждении при любых других обстоятельствах обойдется в сумму около 150-200 рублей в месяц, пишет РИА Новости.

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