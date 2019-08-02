Украинцев, получивших российские паспорта, вызвали на допрос

Граждан Украины, которые получили или подали заявки на получение российских паспортов, вызвали на допрос. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, в настоящее время идентифицированы более половины из тех 13 тыс. украинцев, которые хотят получить паспорт РФ.

Известно, что ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов. Однако, о подробностях допросов не сообщается, пишет Лента.ру.