Для восстановления сгоревших в Сибири лесов понадобится более ста лет

Старший научный сотрудник лаборатории лесной пирологии Института леса им. Сукачева Красноярского научного центра РАН Александр Брюханов рассказал, сколько времени займет восстановление лесов, которые были уничтожены пожарами в Сибири. По его словам, в Сибирском регионе сосне или лиственнице требуется более ста лет для того, чтобы вырасти во взрослое дерево. Поэтому, для полного восстановления тайги должно пройти минимум сто лет.

Тем не менее, ученый подчеркнул, что на время восстановления лесного массива будет влиять и множество других, не менее важных факторов, таких как климатические условия в регионе, состояние почв, то, на какой высоте над уровнем моря находятся деревья и т.д., пишет РБК, ссылаясь на интервью ученого порталу N+1.