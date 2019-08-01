NASA обнаружило потенциально обитаемую планету в соседней Солнечной системе

Планета расположена в созвездии Гидры и является одной из более чем 4000 экзопланет, которые были обнаружены ранее.

NASA и международная команда исследователей в которую входят британские ученые, обнаружило «многообещающую» Солнечную систему, которая содержит потенциально обитаемую планету.

Планета, названная GJ 357d и ее Солнечная система, были проанализированы с помощью космического телескопа TESS (Запуск телескопа состоялся в апреле 2018 года на ракете-носителе Falcon 9).

TESS обнаружил несколько новых планет, но одна из них выглядит особенно многообещающе и может быть пригодна для жизни живых организмов.

Транзитный обзорный спутник Exoplanet (TESS) Изображение:NASA

GJ 357d находится в пределах обитаемой зоны своей звезды.

Обычно обитаемая зона называется зоной Златовласки – подходящей для жизни, не слишком горячей и не слишком холодной. Планета была описана как «многообещающий мир», поскольку ее орбита указывает на то, что она может удерживать жидкую воду, если атмосферное давление является подходящим. По словам исследователей, GJ 357d может быть в два раза больше нашей планеты, пишет news.sky.com.