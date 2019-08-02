Медведев продегустировал красную икру с курильского завода

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на рыбоперерабатывающем предприятии «Ясный» продегустировал красную икру. Он осмотрел икорный цех, где ему поведали о том, как именно осуществляется прием икры, а также взвешивание и фасовка готовой продукции.

Во время осмотра Медведеву предложили попробовать икру горбуши. Он поделился, что продукт ему очень понравился, заметив, что икра была вкусной и нежной.

Завод «Ясный» за год реализует около 500 тонн икры и морепродуктов из горбуши, кеты, трески, минтая, кальмара, сельди и иваси, передает ТАСС.