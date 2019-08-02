Объем ФНБ за июль 2019 года увеличился в два раза

За июль 2019 года Фонд национального благосостояния России увеличился в два раза и достиг отметки 7,9 трлн рублей или $124 млрд.

По данным министерства финансов резкое увеличение ФНБ объясняется зачислением в него валюты, полученной по бюджетному правилу на дополнительные доходы прошлого года. Отмечается, что для Фонда закупили не только доллары и евро, но и примерно 5 млрд фунтов стерлингов, сообщает «Газета.Ru».