Медведев рассказал, что его «достали» ситуации, связанные с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев рассказал, что ситуации, связанные с недобросовестными подрядчиками, его уже «достали». Об этом он сообщил на заседании по соцразвитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Он подчеркнул, что уже давно дал распоряжение усилить наказания против недобросовестных подрядчиков. Медведев добавил, что в распоряжении говорится как об усилении административной ответственности, так и о внедрении уголовного наказания за манипуляции с результатами конкурсов, передает ТАСС.