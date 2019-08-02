Зеленский подтвердил о наличии заявления об отставке, которое написал Богдан

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан, глава его офиса, на самом деле написал заявление об отставке, однако он подчеркнул, что речи об увольнении не было.

Зеленский пояснил, что вся команда, пришедшая вместе в ним к власти, заранее условилась написать заявления об отставке, потому что никто из них не пытается сохранить свою должность. Он рассказал, если кто-то поймет, что не справляется со своими обязанности, то он в любой момент может уволиться.

Он добавил, что ключевые представители его команды также могут продемонстрировать свои заявления. Также Зеленский отметил, что заявление об увольнении Богдана он не подписывал, пишет РИА Новости.