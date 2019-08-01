Глава офиса Зеленского подал заявление об отставке

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал заявление об отставке. Об этом сообщил телеканал Киева "24 канал", ссылаясь на собственный источник информации, который знаком с ситуацией. По словам источника, заявление об отставке подано 1 августа. Известно, что ранее, Богдан работал на украинского олигарха Игоря Коломойского, занимая должность адвоката и советника по юридическим вопросам бизнесмена, пишет РИА Новости.