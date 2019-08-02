«Ростелеком» обеспечит планшетами на отечественной ОС для проведения переписи в 2020 году

Компания «Ростелеком» предоставит несколько сотен тысяч планшетов на российской ОС «Аврора» для осуществления переписи населения в 2020 году.

Для закупки программно-аппаратного оборудования, которое включает планшеты со специальным ПО на мобильной операционной системе российского производства, компания «Ростелеком» была выбрана единственным исполнителем. Она будет заниматься разработкой, введением в эксплуатацию и полным сопровождением подобного программного обеспечения для проведения переписи населения России. Отмечается, что максимальная сумма контракта равняется 3,7 млрд руб.

С помощью этих технических устройств будут собираться сведения о российских жителях, а также должна осуществляться обработка полученной информации для подведения итогов переписи, пишет ТАСС.