МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

На ресурсе правовой информации было опубликовано сообщение, согласно которому МИД РФ прекратил действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В сообщении подчеркивается, что ДРСМД был расторгнут по инициативе Америки.

Соответствующее соглашение было подписано в 1987 году и предусматривало ликвидацию ракет средней и меньшей дальности между Советским Союзом и Соединенными Штатами.

Ранее КНР выступил против того, чтобы американская сторона вышла из ДРСМД, передает «Газета.Ru».