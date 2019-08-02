США ввели новые санкции против России по делу Скрипалей

Американский глава Дональд Трамп поставил подпись под указом, в котором речь идет о реализации второго санкционного антироссийского пакета. Как передает РИА Новости со ссылкой на Politico, поводом для новой порции ограничений послужило дело о так называемом отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Напомним также, что первый санкционный пакет против России начал действовать 27 августа 2018 года. Ранее Дональда Трампа представители партийных демократов и республиканцев активно призывали ввести еще один пакет санкций.