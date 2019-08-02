В Apple перестали подслушивать пользователей через Siri

Конфиденциальные запросы пользователей Siri временно прекратят прослушивать в компании Apple. Ранее сообщалось, что это делается исключительно для улучшения работы голосового помощника.

По данным ресурса The Verge, решение о приостановке прослушивания запросов голосового помощника последовало после того, как в газете The Guardian появилась публикация, согласно которой сотрудник компании поделился информацией, что подрядчики Apple зачастую прослушивают конфиденциальные разговоры своих клиентов, узнавая подробности об их интимной жизни, медицинских диагнозах и криминальной деятельности.

Однако, в своем обращении к ресурсу The Verge, сотрудник Apple подчеркнул, что анонимность информации сохраняется, так как у внештатных сотрудников компании к ней нет доступа. Он добавил, что прослушивание запросов через Siri необходимо для максимального улучшения возможностей этого голосового помощника.

В Apple заверили, что тестирование Siri по всему миру было приостановлено, а в компании ведется проверка. Также в последующих обновлениях программного обеспечения клиенты компании сами буду решать, участвовать ли им в подобной оценке работы голосового помощника, но при этом не уточнялось, хранятся ли голосовые записи на серверах Apple или нет, пишет ТАСС.