ФСБ ликвидировала попытку нападения на воинскую часть во Владимирской области

В областном отделении ФСБ рассказали, что под Владимиром были арестованы участники террористической организации, которые занимались подготовкой нападения на местную воинскую часть. Отмечается, в этой операции также были задействованы сотрудники ФСБ из Рязанской области.

В ведомстве уточнили, что арестованные с помощью сообщников хотели завладеть оружием и боеприпасами. Точное количество фигурантов этого дела не разглашается, однако стало известно, что террористическую группу возглавлял местный житель 20 лет.

Против арестованных возбудили уголовное дело по обвинению в содействии террористической организации. Напомним, что пожизненное заключение – максимальный срок наказания за подобные деяния, передает РИА Новости.