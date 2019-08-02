Эксперты «Роскачества» советуют заклеивать камеру и микрофон ноутбука
02.08.2019 12:16
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Эксперты «Роскачества» сформулировали перечень рекомендаций, благодаря которым владельцы компьютеров и смартфонов обезопасят себя от киберпреступников, передает РИА Новости. В сообщении говорится, что в Сети «нет ничего абсолютно безопасного», и по этой причине важно придерживаться определенных правил так называемой «цифровой гигиены». В частности, рекомендуется устанавливать на компьютер антивирусную программу, периодически обновлять ПО, а также заклеивать камеру и микрофон.
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