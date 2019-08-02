С 2020 года правительство повысит квоту по закупкам у малого бизнеса для госкомпаний

На сайте правовой информации опубликовано постановление, согласно которому обязательная квота по закупкам у малых и средних предприятий для государственных компаний и корпораций в России с января следующего года будет повышена с 18% до 20%.

Помимо этого минимальная квота по закупкам по прямым торгам, то есть в тех, в которых не принимает участие крупный бизнес, у малых и средних компаний повысилась с 15% до 18%.

Также все льготы малого бизнеса хотят распространить и на самозанятых граждан России. Соответствующий законопроект ранее разработало Министерство финансов, сообщает ТАСС.