Министерство обороны повысило выплаты контрактникам на 50%

Руководитель Министерства обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что военнослужащим, которые проходят службу по контракту, с 1 сентября начнут выплачивать ежемесячные 50% прибавки к денежному содержанию.

Данный приказ относится к военнослужащим, которые проходят службу по контракту на постах с первого по четвертый тарифный разряд, а именно солдатам, матросам, сержантам и старшинам. С 1 сентября, добавил Шойгу, водители категорий С, D и СЕ также получат 30% надбавки, сообщает ТАСС.