Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 АВГ, 12:02 МСК
USD (ЦБ)    64,6423
EUR (ЦБ)    70,4727

02 АВГ, 12:02 МСК
USD (ЦБ)    64,6423
EUR (ЦБ)    70,4727

Самое чистое Черное море – в Крыму

02.08.2019 11:41
Комментарии
Самое чистое Черное море – в Крыму

Эксперты рассказали, где самое чистое Черное море. В разговоре с РИА Новости директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов сообщил, что чистейшим черноморским регионом считается южный Крым. По причине того, что шельф здесь узкий, а глубины большие. Например, Ялта – портовый город, в котором выпуски сточных вод весьма глубоководные, благодаря чему прибрежная зона не подвергается загрязнению. Вместе с этим ученый сообщил, что самое чистое Черное море – около мыса Тарханкут. Чистота воды обеспечивается за счет особенности подводных течений.

Комментировать (без регистрации)
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил себя с «английской королевой»
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия отстраивает Дальний Восток, РУСАЛ возвращается в Россию, «Газпром» поставил рекорд и другие новости

Россия отстраивает Дальний Восток, РУСАЛ возвращается в Россию, «Газпром» поставил рекорд и другие новости
События и факты

Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?

Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
Политика

Защита с моря. Россияне назвали ВМФ РФ самым сильным флотом в мире

Защита с моря. Россияне назвали ВМФ РФ самым сильным флотом в мире
Исследования

Оборона от пожаров. На борьбу с огнем в лесах Сибири бросили самолеты МЧС и Минобороны России

Оборона от пожаров. На борьбу с огнем в лесах Сибири бросили самолеты МЧС и Минобороны России
События и факты

«Северный поток-2» станет новогодним подарком ЕС, Трамп предложил Путину потушить пожары в Сибири и другие новости

«Северный поток-2» станет новогодним подарком ЕС, Трамп предложил Путину потушить пожары в Сибири и другие новости
События и факты

Акула, Оборотень и Обманщик. Чем поразил участников авиасалонов российский боевой вертолет?

Акула, Оборотень и Обманщик. Чем поразил участников авиасалонов российский боевой вертолет?
Наука и технологии

Узнай, страна

В Ивановской области запущено новое предприятие по выпуску спецодежды для нефтяников и …детей

В Ивановской области запущено новое предприятие по выпуску спецодежды для нефтяников и …детей

В Туве дан старт строительству первой в республике железной дороги за 200 млрд рублей с помощью ЦВО

В Туве дан старт строительству первой в республике железной дороги за 200 млрд рублей с помощью ЦВО

В Брянской области запустили производство моцареллы и сулунгуни за 1 млрд рублей

В Брянской области запустили производство моцареллы и сулунгуни за 1 млрд рублей

В Адыгее центры соцобслуживания получили автомобили для доставки пожилых людей в медучреждения

В Адыгее центры соцобслуживания получили автомобили для доставки пожилых людей в медучреждения

Новости дня

10:38 Японии не понравилась поездка Медведева на Курильские острова Японии не понравилась поездка Медведева на Курильские острова
Движется помаленьку. Малый и средний бизнес в России показал умеренный рост
Движется помаленьку. Малый и средний бизнес в России показал умеренный рост
10:06 Мэр Киева Виталий Кличко сравнил себя с «английской королевой» Мэр Киева Виталий Кличко сравнил себя с «английской королевой»
09:06 В Южной Корее проходит экстренное заседание после ракетных запусков КНДР В Южной Корее проходит экстренное заседание после ракетных запусков КНДР
08:10 США ввели новые санкции против России по делу Скрипалей США ввели новые санкции против России по делу Скрипалей
07:29 Дмитрий Медведев прибыл на южно-курильский остров Итуруп Дмитрий Медведев прибыл на южно-курильский остров Итуруп
01 АВГ, 22:29 Россияне теряют доверие к телевидению Россияне теряют доверие к телевидению
Ширина пропасти. За два десятилетия в России в 2,5 раза сократился разрыв в доходах богатых и бедных
Ширина пропасти. За два десятилетия в России в 2,5 раза сократился разрыв в доходах богатых и бедных
01 АВГ, 21:45 Россия считает ошибкой начало расследования ООН авиаударов в Идлибе Россия считает ошибкой начало расследования ООН авиаударов в Идлибе

Узнай, страна!

11:20 В Ивановской области запущено новое предприятие по выпуску спецодежды для нефтяников и …детей В Ивановской области запущено новое предприятие по выпуску спецодежды для нефтяников и …детей
«Всем выйти из сумрака!». Электронные кошельки россиян больше не будут анонимными
«Всем выйти из сумрака!». Электронные кошельки россиян больше не будут анонимными
01 АВГ, 12:16 На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ» На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ»
31 ИЮЛ, 15:17 Более трёх тысяч женщин Удмуртии пройдут обучение в рамках нацпроекта «Демография»
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
30 ИЮЛ, 10:42 Предпринимателей вологодского региона приглашают принять участие в пересмотре законодательства Предпринимателей вологодского региона приглашают принять участие в пересмотре законодательства
29 ИЮЛ, 11:30 В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным
Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?
Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?
26 ИЮЛ, 13:08 Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами
26 ИЮЛ, 11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter