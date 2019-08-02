Самое чистое Черное море – в Крыму

Эксперты рассказали, где самое чистое Черное море. В разговоре с РИА Новости директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов сообщил, что чистейшим черноморским регионом считается южный Крым. По причине того, что шельф здесь узкий, а глубины большие. Например, Ялта – портовый город, в котором выпуски сточных вод весьма глубоководные, благодаря чему прибрежная зона не подвергается загрязнению. Вместе с этим ученый сообщил, что самое чистое Черное море – около мыса Тарханкут. Чистота воды обеспечивается за счет особенности подводных течений.