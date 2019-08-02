Японии не понравилась поездка Медведева на Курильские острова

МИД Японии выразил неудовольствие в связи с визитом российского премьера Дмитрия Медведева на Курилы. Как передает ТАСС со ссылкой на заявление министерства, поездка главы кабмина на Итуруп «ранит сердца японских граждан». И этот факт вызывает «крайнее сожаление», поскольку данный визит отличается от позиции, которой придерживаются японские власти относительно темы Курильских островов.