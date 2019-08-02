Дмитрий Медведев прибыл на южно-курильский остров Итуруп

Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом на южно-курильский остров Итуруп, информирует РИА Новости. Глава кабмина прилетел сюда из Южно-Сахалинска, в котором проводил совещание, посвященное развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. В числе вопросов рассматривалась тема о возможности стимулировать бизнес на Курильских островах. Со своей стороны врио главы региона Валерий Лимаренко обратился с премьеру с просьбой подумать о возможности обнуления налогов на Курилах.