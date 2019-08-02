Мэр Киева Виталий Кличко сравнил себя с «английской королевой»

Градоначальник украинской столицы Виталий Кличко решил сравнить себя с королевой Англии, которая не может оказывать влияния на происходящие вокруг нее процессы, информирует РИА Новости. Экс-спортсмен заявил, что пост мэра Киева якобы не предусматривает полномочий исполнительной власти. И этот факт не дает ему возможности исполнить предвыборные обещания, которые были даны людям.

«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой», — пожаловался мэр.

При этом Кличко категорически заявил, что собирается бороться за свои права, которые у него, как у мэра, должны быть во власти.