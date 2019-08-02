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В Южной Корее проходит экстренное заседание после ракетных запусков КНДР

02.08.2019 09:06
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В Южной Корее проходит экстренное заседание после ракетных запусков КНДР

В Южной Корее проходит экстренное заседание, участники которого обсуждают ракетные запуски Северной Кореи, пишет Газета.ру со ссылкой на Yonhap. Руководит заседанием советник президента по нацбезопасности Чон Ый Ён. Напомним, что за минувшую неделю Северная Корея произвела три ракетных запуска, что вызвало напряженность в рядах южнокорейских военных. В частности, речь шла о испытательном запуске снаряда нового типа, которому КНДР хотят отвести «главную роль в наземных военных операциях».

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Северная Корея испытала реактивный снаряд нового типа
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