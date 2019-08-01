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Северная Корея испытала реактивный снаряд нового типа

01.08.2019 12:49
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Северная Корея испытала реактивный снаряд нового типа

Вчера в КНДР прошел испытательный запуск снаряда нового типа, информирует РИА Новости со ссылкой на информацию ЦТАК. Уточняется, что речь идет об управляемом реактивном снаряде крупного калибра. Именно ему отводится «главная роль в наземных военных операциях». В результате испытаний подтвердились все заложенные характеристики, а также эффективная работа всей системы в целом. Со своей стороны лидер страны Ким Чен Ын подчеркнул, что для тех, кто станет мишенью для это снаряда, ждет «неминуемое бедствием».

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