Дмитрий Медведев просит проверить версию о намеренных поджогах лесов

Глава правительства Дмитрий Медведев, который находится с рабочим визитом в Забайкалье, обратился с просьбой к представителям Генеральной прокуратуры, СКР и МВД проверить версию, согласно которой леса в Сибири подожгли специально, чтобы «скрыть незаконную заготовку древесины». Как передает РИА Новости, документ с соответствующим содержанием должны подготовить в срок до 1 ноября. В рамках своего визита в регион Медведев также подписал ряд важных распоряжений, связанных с пожарами.