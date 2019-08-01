Специалисты Левада-центра провели опрос общественного мнения и выяснили, что россияне теряют доверие к телевидению и меньше верят новостям об экономике и политике. Так, согласно данным опроса, только 72% граждан России получают информацию о состоянии дел в стране по ТВ. В то время как еще 10 лет назад данный показатель составлял более 94%.

Больше всего (93%) новости по ТВ смотрят люди в возрасте 65 лет и старше, а наименьший процент получения информации по ТВ у молодежи в возрасте до 25 лет - только 42%. При этом, в основном, молодое поколение привыкло "ходить" за информацией в социальные сети.

Также, в Левада-центре отметили наиболее актуальные тенденции развития информационной сферы, отметив стабильный упадок роли телевидения и повышение влияния социальных сетей, интернета, видеоблогов и независимых СМИ, пишет РБК.