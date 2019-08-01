Россия считает ошибкой начало расследования ООН авиаударов в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял решение о начале расследования авиаударов по сирийской провинции Идлиб, которое инициировали Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика и Индонезия. При этом данные страны обвиняют Россию и Сирию в том, что они намеренно совершали авиаудары по гражданским объектам инфраструктуры в провинции Идлиб.

И.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал решение генсека ООН, выразив сожаление о начале расследования и назвав его ошибкой. По мнению Полянского, ООН не сможет обеспечить объективность проводимых мероприятий. Также, политик усомнился в наличии у генсека ООН полномочий для начала подобного расследования, пишет ТАСС.