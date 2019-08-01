Российские миллиардеры заработали больше $36 млрд в текущем году

Bloomberg Billionaires Index (BBI) опубликовал данные совокупной прибыли российских миллиардеров за прошедшие семь месяцев текущего года. Согласно предоставленным данным, миллиардеры России заработали более $36 млрд за период с января по июль текущего года. В рейтинге самых богатых людей мира BBI участвуют только 22 россиянина, а всего, рейтинг включает данные о 500 наиболее богатых людях планеты, пишет РИА Новости.