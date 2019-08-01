Роспотребнадзор дал советы по выбору арбузов и дынь

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как выбрать самый лучший арбуз или дыню. Свои советы эксперты разместили на официальном сайте ведомства.

При выборе бахчевых есть общие правила, так, если ударить по плоду, то спелый должен издать глухой звук, корка плода должна быть цельной, без каких-либо трещин и повреждений. Во врем выбора следует отдавать предпочтение проверенным продавцам, которые могут предоставить документы на свой товар. Место продажи бахчевых должно быть огорожено, а сами плоды находиться на специальных стеллажах, а не на земле.

Специалисты указали и на отличия при выборе арбузов и дынь. Так, выбирая арбуз, надо обратить внимание на то место, на котором плод лежал на земле. Оно должно быть ярко желтого цвета. А вот метод выбора "по хвостику", при котором считается, что спелые плоды имеют сухой хвостик, не работает, так как хвостик может засохнуть во время транспортировки плода.

Что же касается выбора дыни, то тут стоит обратить внимание на противоположную сторону от хвостика. Она должна быть немного мягкой, что является признаком спелой дыни. Также, спелый плод будет издавать сильный аромат.

Специалисты рассказали, как правильно хранить плоды. Разрезанные арбузы и дыни следует хранить в только в холодильнике, а если присутствует кислый запах не в коем случае не употреблять такой плод в пищу. Это может привести к серьезному отравлению, пишет РБК.