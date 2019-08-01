Число невыездных россиян составило более 3,5 млн человек

Согласно данным, предоставленным ФССП России, количество россиян, которые не могли выехать за границу на 1 июля текущего года составило порядка 3,5 млн человек, увеличившись на 1 млн человек с начала года. В основном, граждане не могли покинуть территорию России из-за непогашенных долговых обязательств. При этом общая задолженность россиян, которые попали в стоп-лист на границе составила 1,47 трлн рублей, пишет ТАСС.