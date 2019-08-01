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Авиация Минобороны и МЧС потушила пожары на площади 23 тыс. га

01.08.2019 19:39
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Авиация Минобороны и МЧС потушила пожары на площади 23 тыс. га

В Красноярском крае за минувшие сутки было потушено возгораний на площади, порядка 23 тыс. га. Об этом сообщил замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. В тушении пожаров участвовали подразделения Министерства обороны России и МЧС. Планируется, что завтра 2 августа во время операции пожаротушения самолеты сделают минимум 20 вылетов, пишет RT.

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