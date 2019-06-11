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Ученые обнаружили, что Луна «скрывает» аномалию на своей темной стороне

11.06.2019 23:24
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Ученые обнаружили, что Луна «скрывает» аномалию на своей темной стороне

Изображение: НАСА / Центр космических полетов Годдарда / Университет Аризоны

Как выяснилось, земной спутник имеет секрет, который связан с легендарной темной лунной стороной. Глубоко под самой низкой точкой самого большого кратера в солнечной системе (бассейн Луны - Южный полюс – Эйткен) исследователям удалось обнаружить гигантских размеров «аномалию» из тяжелого металла, которая находится в мантии и очевидно, изменяет гравитационное поле Луны.

В соответствии с данными исследования, представленными на страницах издания Geophysical Research Letters , аномалией могут быть остатки астероида, врезавшегося в дальнюю сторону Луны и создавшего самый большой кратер примерно 4 миллиарда лет тому назад. Исследователи сообщили, что эта необычная структура весит примерно 2,18 квинтиллиона килограммов и может быть остатками тяжелого железоникелевого астероида.

«Вообразите, что вы берете гору металла в несколько раз больше, чем остров Гавайи и зарываете ее под землю. Приблизительно столько неожиданной массы нам удалось обнаружить на спутнике Земли», – сообщил Питер Джеймс, доцент кафедры планетарной геофизики в Колледже искусств и наук Университета Бэйлора (США), являющийся ведущим исследователем

Как открывали «аномалию»

Питер Джеймс совместно с другими исследователями обнаружил странную аномалию в ходе сравнения карты лунной топографии с информацией, собранной миссией NASA GRAIL (эксперимент 2011 года), в которой 2 искусственных спутника зонда-близнеца вращались вокруг Луны в тандеме, отображая точную силу ее гравитационного притяжения в различных местах.

Во время эксперимента выяснилось, что нечто очень массивное «потянуло» аппарат вниз ко дну кратера Южного полюса Эйткен. Падение высоты составило более 500 метров. Таким образом и была обнаружена лунная аномалия внушительных размеров, причина которой, похоже, покоится на глубине нескольких сотен километров под поверхностью нашего спутника.

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