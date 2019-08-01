Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомством подготовлены поправки в закон "О СМИ", согласно которому будут серьезно увеличены штрафные выплаты для иностранных компаний. По его словам, штрафы будут составлять миллионы. Жаров подчеркнул, что данные поправки вводятся в связи с тем, что ранее британский Ofcom наложил штраф в размере £200 тыс. на российский телеканал RT за то, что якобы были нарушены правила вещания на территории страны, пишет ТАСС.