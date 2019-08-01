Опрос показал, что коррупционеры берут взятки из любви к семье

Проведенный опрос среди экс-работников правоохранительных органов, арестованных за коррупцию, показал у них наличие высоких моральных ценностей. Подчеркивается, что в нем также участвовали госслужащие, которые ни разу не нарушали закон. Этими данными поделилась сотрудница НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова.

Согласно полученным результатам, у арестованных за коррупционные деяния главными ценностями выступали семья, любовь и свобода. Кроме того, опрос показал, что подавляющая часть коррупционеров отрицает финансовое благополучие в качестве повода для принятия взятки, пишет «Газета. Ru».