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Дым от пожаров в Сибири достиг Аляски и Канады

01.08.2019 17:47
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Дым от пожаров в Сибири достиг Аляски и Канады

В NASA, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что дым от лесных пожаров в Сибири достиг территории Аляски и западного побережья Канады.

Эксперт по изучению атмосферы Центра космических полетов имени Годдарда Колин Сефтор считает, что дым от сибирских пожаров, преодолев восточную территорию РФ, теперь добрался до Аляски, где, возможно, смешался с дымом местных лестных пожаров.

Сефтор рассказал, что дым от лесных пожаров в России рассеялся вдоль западного побережья Канады, над восточным районом Тихого океана, а также был замечен над Ванкувером и Сиэтлом. Помимо этого он отметил, что в загрязнении атмосферы свой вклад вносят и лесные пожары на Аляске и северо-западе Канады.

Ранее специалист «Гринпис России» Григорий Куксин говорил о том, что дым от лесных пожаров в Сибири может добраться до Аляски. Он считает, если ветер опять изменит свое направление, то города-миллионнники в Поволжье вновь могут оказаться в дыму. Также Куксин добавил, что через несколько недель должны начаться устойчивые дожди и тогда ситуация в Сибири изменится, пишет РБК.

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