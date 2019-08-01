Захарова желание США ввести санкции против «Северного потока-2» назвала очередным витком русофобии

Сегодня официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила журналистам, что считает законопроект комитета Сената Соединенных Штатов Америки против фирм, которые были задействованы в строительстве проекта «Северный поток- 2» очередным витком русофобии.

Захарова подчеркнула, что на данный момент довольно трудно сказать, к чему приведет эта инициатива, так как в американском Конгрессе зачастую рассматривается много тем, но решения по ним принимаются не всегда. Сейчас, по ее мнению, речь может идти только о новой русофобской кампании, передает ТАСС.