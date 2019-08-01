Желание США ввести санкции прокомментировал оператор «Северного потока-2»

Оператор «Северного потока-2» прокомментировал законопроект сената Соединенных Штатов Америки о введении санкций в отношении организаций и частных лиц, которые принимали участие в строительстве газопровода.

Подчеркивается, что в компании известно о желании Вашингтона принять санкции в отношении «Северного потока-2». Однако сейчас, добавляет оператор, рано делать какие-либо выводы о возможных последствиях для газопровода.

Ранее стало известно, что американский комитет сената проголосовал за введение ограничительных мер против «Северного потока-2». По предварительным данным документ запретит частным лицам и организациям, участвующим в строительстве газопровода, въезжать на территорию США. Также предполагается, что их активы, находящиеся в Америке, заморозятся, сообщает «Газета. Ru».