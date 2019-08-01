В регионе России за отказ женщин от абортов хотят начать выплачивать 4 тысячи рублей

Андрей Черняев, министр здравоохранения Кировской области, сообщил, что сотрудникам кризисных центров в регионе хотят начать выплачивать по четыре тысячи рублей за то, что женщины будут отказываться от аборта.

В Минздраве добавили, что на базе кировского перинатального центра функционирует единый центр, который оказывает медицинское, а также социальное сопровождение женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Отмечается, что во всех подобных центрах акушеры-гинекологи, психологи, социальные работники и юристы занимаются с каждой пациенткой, которая по тем или иным причинам решила прервать беременность.

По словам Черняева, в Кировской области планируется провести масштабное исследование для того, чтобы выявить факторы, которые побуждают пациенток делать аборт. Также он предположил, что многие женщины просто не знают о программах государственной поддержки для семей с детьми, сообщает «Lenta.ru».