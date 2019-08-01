ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам

В пресс-службе кредитной организации банка ВТБ сообщили, что с 1 августа 2019 года была снижена ставка по ипотеке примерно на 0,5 п.п.

Минимальная ставка, по одной из программ, будет равна 9,2% годовых. В банке отметили, что воспользоваться рефинансированием ипотечного кредита другой организации возможно под 9,7%.

Ранее центр аналитики «ДОМ.РФ» сообщал, что ипотечные ставки в России могут снизиться на 10% в IV квартале текущего года при условии, что ключевая ставка Банка России продолжит снижаться, передает ТАСС.