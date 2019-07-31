Сегодня в силу вступил закон об «ипотечных каникулах»
31 июля в РФ в силу вступил закон об «ипотечных каникулах» на период до 6 месяцев россиянам, которые попали в затруднительную жизненную ситуацию.
Теперь ипотечными каникулами могут воспользоваться граждане России, которые, к примеру, потеряли работу, являются инвалидами I или II группы, столкнулись с временной нетрудоспособностью более 2-х месяцев подряд, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи, размер заработной платы снизился более чем на 30% или смерть близкого родственника.
Отмечается, что максимальная длительность ипотечных каникул составляет шесть месяцев, но при этом период выплаты кредита продлится на срок этих каникул. Закон распространяется и на те займы, которые были взяты до его вступления в силу. Согласно документу заемщик может воспользоваться правом на эти каникулы как минимум один раз, однако по своему усмотрению банки могут предоставить своим клиентам ипотечные каникулы более одного раза, пишет «Ведомости».
Написать комментарий