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Сегодня в силу вступил закон об «ипотечных каникулах»

31.07.2019 15:50
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Сегодня в силу вступил закон об «ипотечных каникулах»

31 июля в РФ в силу вступил закон об «ипотечных каникулах» на период до 6 месяцев россиянам, которые попали в затруднительную жизненную ситуацию.

Теперь ипотечными каникулами могут воспользоваться граждане России, которые, к примеру, потеряли работу, являются инвалидами I или II группы, столкнулись с временной нетрудоспособностью более 2-х месяцев подряд, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи, размер заработной платы снизился более чем на 30% или смерть близкого родственника.

Отмечается, что максимальная длительность ипотечных каникул составляет шесть месяцев, но при этом период выплаты кредита продлится на срок этих каникул. Закон распространяется и на те займы, которые были взяты до его вступления в силу. Согласно документу заемщик может воспользоваться правом на эти каникулы как минимум один раз, однако по своему усмотрению банки могут предоставить своим клиентам ипотечные каникулы более одного раза, пишет «Ведомости».

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