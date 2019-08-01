Команда Зеленского не планирует возобновлять поставки воды на Крымский полуостров

Представитель украинского главы Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич поделился, что решение экс-властей Украины о прекращении поставки воды на полуостров он считает разумным. Представитель добавил, что подобный подход в ближайшем будущем никто менять не собирается.

По мнению Кориневича, Украина должна пользоваться всеми рычагами давления, которые у нее имеются. Также он подчеркнул, что для России подобный вопрос является одним из приоритетных, так как это является хозяйственной деятельностью в Крыму.

Северо-Крымский канал был построен в1960-е годы для обеспечения водой из Днепра засушливые территории Херсонской области и Крымского полуострова. В 2014 году Украина прекратила поставку воды на полуостров, после того как Крым был присоединен к России, пишет «Lenta.ru».