Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
31 ИЮЛ, 19:34 МСК
USD (ЦБ)    63,4172
EUR (ЦБ)    70,7355

31 ИЮЛ, 19:34 МСК
USD (ЦБ)    63,4172
EUR (ЦБ)    70,7355

Раскрыт план реформ на Украине

31.07.2019 17:14
Комментарии
Раскрыт план реформ на Украине

На пресс-конференции Bloomberg замруководителя офиса украинского лидера Алексей Гончарук рассказал, какие именно экономические реформы правительство страны планирует реализовать.

Гончарук сообщил, что Владимир Зеленский хочет приватизировать государственные организации, причем затронуты будут даже банки, почта и железнодорожные операторы.

По мнению заместителя, вначале следует распродать банки. Он подчеркивает, что такая демонстрация изменения к приватизации и продаже сельхозземель позволит привлечь несколько крупных предприятий для добычи природных ископаемых.

Также Гончарук заявил, что Украина с МВФ будет заключать новое соглашение. Помимо этого будет сокращен дефицит бюджета и отменен запрет на продажу земли. Киев, после переговоров со Всемирным банком, решит, смогут ли иностранные лица покупать украинскую землю или же объем ее реализации будет ограничен. Предполагается, что отмена запрета на продажу земли увеличить ВВП страны примерно на 0,5-3%, передает РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
В Киеве придумали вернуть Крым с помощью Британии, США и Турции
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Наш ответ Google. В России ищут альтернативу зарубежным приложениям для смартфонов

Наш ответ Google. В России ищут альтернативу зарубежным приложениям для смартфонов
Исследования

Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?

Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
Экономика

Гонка вооружений? Что думают в России, Китае и Японии о выходе США из ДРСМД?

Гонка вооружений? Что думают в России, Китае и Японии о выходе США из ДРСМД?
Политика

США выходят из ДРСМД, Россия сохранит мирный Каспий, Украина пойдет на продажу и другие новости

США выходят из ДРСМД, Россия сохранит мирный Каспий, Украина пойдет на продажу и другие новости
События и факты

Движется помаленьку. Малый и средний бизнес в России показал умеренный рост

Движется помаленьку. Малый и средний бизнес в России показал умеренный рост
Исследования

Сибирь в огне. Почему продолжают гореть леса в Сибирском федеральном округе?

Сибирь в огне. Почему продолжают гореть леса в Сибирском федеральном округе?
Общество 2

Узнай, страна

ТОП-10 достижений июля: как в регионах России развивали экономику и внедряли технологии будущего?

ТОП-10 достижений июля: как в регионах России развивали экономику и внедряли технологии будущего?

Гранты на сумму более 1 млн рублей выиграла Удмуртия на форуме «iВолга 2.0»

Гранты на сумму более 1 млн рублей выиграла Удмуртия на форуме «iВолга 2.0»

В Москве завершены испытания первого в мире устройства для лечения детей с пороком сердца

В Москве завершены испытания первого в мире устройства для лечения детей с пороком сердца

В Республике Карелия перекрыли русло реки Кемь для создания водохранилища Белопорожских ГЭС

В Республике Карелия перекрыли русло реки Кемь для создания водохранилища Белопорожских ГЭС

Новости дня

19:26 Потребительскую корзину могут разделить на мужскую и женскую Потребительскую корзину могут разделить на мужскую и женскую
Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?
Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?
18:57 Ученые доказали, что витамин А уменьшает риск развития рака кожи Ученые доказали, что витамин А уменьшает риск развития рака кожи
18:24 ЦБ выпустит серебряные монеты серии «Вооруженные силы России» ЦБ выпустит серебряные монеты серии «Вооруженные силы России»
18:11 Интернет-провайдер РФ протестирует сеть 5G Интернет-провайдер РФ протестирует сеть 5G
17:16 На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
16:58 Леонардо Ди Каприо добавил видео в Instagram о сибирских лесных пожарах Леонардо Ди Каприо добавил видео в Instagram о сибирских лесных пожарах
Придется несладко. В России вырастут цены на «кондитерку» после повышения налога на пальмовое масло?
Придется несладко. В России вырастут цены на «кондитерку» после повышения налога на пальмовое масло?
16:24 Первая поставка газа по «Северному потоку-2» произойдет в конце декабря 2019 года Первая поставка газа по «Северному потоку-2» произойдет в конце декабря 2019 года

Узнай, страна!

15:44 ТОП-10 достижений июля: как в регионах России развивали экономику и внедряли технологии будущего? ТОП-10 достижений июля: как в регионах России развивали экономику и внедряли технологии будущего?
Космический долгострой. Почему российские бизнесмены отказываются достраивать космодром «Восточный»?
Космический долгострой. Почему российские бизнесмены отказываются достраивать космодром «Восточный»?
15:17 Более трёх тысяч женщин Удмуртии пройдут обучение в рамках нацпроекта «Демография»
08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
30 ИЮЛ, 17:52 Александр Пархоменко: законодательные инициативы должны способствовать развитию бизнеcа Александр Пархоменко: законодательные инициативы должны способствовать развитию бизнеcа
30 ИЮЛ, 10:42 Предпринимателей вологодского региона приглашают принять участие в пересмотре законодательства Предпринимателей вологодского региона приглашают принять участие в пересмотре законодательства
29 ИЮЛ, 11:30 В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным
Сортировка месторождений. Кто из российских нефтяников получит господдержку на освоение недр?
Сортировка месторождений. Кто из российских нефтяников получит господдержку на освоение недр?
26 ИЮЛ, 13:08 Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами
26 ИЮЛ, 11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
26 ИЮЛ, 08:40 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter