Раскрыт план реформ на Украине

На пресс-конференции Bloomberg замруководителя офиса украинского лидера Алексей Гончарук рассказал, какие именно экономические реформы правительство страны планирует реализовать.

Гончарук сообщил, что Владимир Зеленский хочет приватизировать государственные организации, причем затронуты будут даже банки, почта и железнодорожные операторы.

По мнению заместителя, вначале следует распродать банки. Он подчеркивает, что такая демонстрация изменения к приватизации и продаже сельхозземель позволит привлечь несколько крупных предприятий для добычи природных ископаемых.

Также Гончарук заявил, что Украина с МВФ будет заключать новое соглашение. Помимо этого будет сокращен дефицит бюджета и отменен запрет на продажу земли. Киев, после переговоров со Всемирным банком, решит, смогут ли иностранные лица покупать украинскую землю или же объем ее реализации будет ограничен. Предполагается, что отмена запрета на продажу земли увеличить ВВП страны примерно на 0,5-3%, передает РИА Новости.