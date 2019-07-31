Светящийся холестерин помогает ученым бороться с болезнями сердца

Недавно разработанная методика, показывающая засорение артерий жирово-белковыми комплексами у живой рыбы, дала исследователям из Карнеги, Университета Джона Хопкинса и Клиники Майо понимание того, как изучать болезни сердца в действии. Их исследования в настоящее время используются для поиска новых лекарств для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет ScienceDaily.

Молекулы жира, также называемые липидами, такие как холестерин и триглицериды, перемещаются вокруг системы кровообращения с помощью белка, называемого Аполипопротеин-B, или, для краткости, ApoB. Эти комплексы липидов и белков называются липопротеинами, но могут быть более известны как "плохой холестерин".

Иногда этот "аппарат" для перекачки жира и холестерина останавливается на своем пути и внедряется в стенки кровеносных сосудов, образуя опасные скопления. Названные бляшками, эти отложения укрепляют стенку артерии и затрудняют перекачку крови для сердца, что в конечном итоге может привести к сердечному приступу.

"Эти ApoB-содержащие липопротеины несут непосредственную ответственность за образование бляшек в кровеносных сосудах, поэтому больше информации о них имеет важное значение для борьбы с глобальной эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний", - пояснил ведущий автор работы Джеймс Тиерер, аспирант Университета Джона Хопкинса, который проводит исследования в Департаменте Карнеги.

Выявление путей снижения уровня липопротеинов, образующих бляшки, в кровотоке спасло бы жизни. Но ApoB представляет собой очень большой белковый комплекс, что затрудняет изучение с использованием традиционных методов молекулярной биологии.

Но, Стивен Фарбер из Карнеги вместе с коллегой из клиники Maйo разработали систему LipoGlo, которая использовала современную геномную инженерию для метки ApoB светящимся ферментом, похожим на тот, который зажигает светлячков. Это позволило им контролировать движение комплексов ApoB у личинок данио рерио. Их подход настолько чувствителен, что его можно использовать для измерения липопротеинов в почти микроскопической капле крови, что позволяет исследователям выполнять многие из тех же медицинских тестов, которые проводятся на людях, с крошечными личинками рыбок данио.

"Препараты статина помогли многим людям и спасли много жизней, но люди по-прежнему умирают от сердечно-сосудистых заболеваний каждый год, поэтому существует острая необходимость в новых медицинских стратегиях для понимания и предотвращения образования артериальных бляшек", - сказал Фарбер. "Наша система LipoGlo позволяет нам изучать ApoB на крошечной личинке рыбки данио, что позволяет нам попробовать тысячи потенциальных фармацевтических препаратов и найти иголку в стоге сена, которая могла бы стать следующим лечением для этого ужасного заболевания".