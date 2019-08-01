В Еврейской автономной области введен режим ЧС
01.08.2019 13:43
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В Еврейской автономной области было принято решение о введении режима ЧС (чрезвычайной ситуации). Как передает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство, это решение было принято в связи с паводками на Амуре. К спасательным работам подключены службы, в районы привозят материалы для отсыпки дамб. Также завозятся лекарства и продукты. Пик паводка, по информации МЧС, пришелся на село Пашково, в котором дежурят спасатели.
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